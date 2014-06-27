مرتضى: مستعدون لمواجهة الأهلي بحكم من ناشئيهم

يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك أن فريقه قادر على مواجهة الأهلي، حتى لو كان حكم المباراة واحد من ناشئي النادي الأحمر.

وقال منصور خلال اجتماعه باللاعبين قبل مباراة القمة "مستعد لمواجهة الأهلي، تحت القيادة التحكيمية لواحد من ناشئيهم."

وتابع "كيف يعترض نادي كبير على التحكيم؟، فما يفعله الأهلي موضة قديمة الغرض منها الضغط على الحكم، ولكننا نثق فيه."

وكان مسؤولو الأهلي قد اعترضوا على تولي إبراهيم نور الدين مسؤولية تحكيم مباراة القمة يوم السبت، في أول مباريات الدورة الرباعية.

وأضاف منصور "لاعبو الزمالك كلهم عزيمة وإصرار على الفوز، وحذرتهم من الاعتراض على التحكيم مهما حدث."