مرتضى لطاهر: صفقات الزمالك ليست ' فرقعة إعلامية '

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظيره في الأهلي محمود طاهر بشأن الصفقات التي يبرمها الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي.

طاهر كان قد صرح أن مجلسه لا يسعى لضم صفقات من أجل "شو إعلامي"، مشيرا إلى أن الأهلي يضم اللاعب الذي يحتاجه فقط.

وقال مرتضى خلال اجتماعه بلاعبي الزمالك في المعسكر: "الزمالك لا يبرم صفقات لفرقة إعلامية، نضم من يحتاجه الفريق فقط".

وأضاف "الزمالك يبرم صفقات يحتاجها بالفعل ولا يملك الخرافي أو ياسين منصور (رجال أعمال تنتمي للأهلي)".

وتابع "أرفض تصريحات محمود طاهر ضد صفقات الزمالك".

وتحدث منصور للاعبي الزمالك عن رغبته في زيادة عدد الحضور، مشيرا "وزير الشباب والرياضة سيتواجد، وسأقوم بتسليم درع المباراة للنادي الأهلي".

وأتم حديثه للاعبين "اللي ذاكر ذاكر، وغدا الامتحان".

ويلعب الأهلي مع الزمالك في افتتاح الدورة الرباعية مساء السبت لتحديد بطل الدوري الممتاز.