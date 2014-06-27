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محافظ أسوان:”محلب” يتابع أحداث أسوان ولن نسمح بالفتنة القبائلية

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محافظ أسوان:”محلب” يتابع أحداث أسوان ولن نسمح بالفتنة القبائلية محافظ أسوان:”محلب” يتابع أحداث أسوان ولن نسمح بالفتنة القبائلية

اللواء مصطفي يسري – محافظ أسوان

قال اللواء  مصطفى يسرى  محافظ أسوان، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يتابع  آخر تطورات الأحداث التى شهدتها منطقة شرق مدينة أسوان بمقتل شابين فى مشاجرة بين الشباب.

و أكد محافظ أسوان على أن هذه المشاجرة ليس لها صلة بما شهدته المحافظة من إشتباكات بين قبيلتى الدابودية وبنى هلال خلال شهر إبريل الماضى، لافتاً إلى أن ما حدث أمس هو مجرد حادث عارض جارى إحتواءه من خلال تواصله مع عواقل وأجاويد وقيادات كافة الأطراف والقبائل الأسوانية والنوبية والعربية، لإعلاء صوت العقل والحكمة والمصلحة العليا للبلاد فى هذه المرحلة التى تحتاج إلى الإستقرار لدوران عجلة التنمية والإستثمار.

وأضاف مصطفى يسرى بأن الدولة بكل أجهزتها الأمنية والتنفيذية والقضائية لن تسمح مرةأخرى بتكرار ما حدث من قبل حيث التنسيق مع اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، على  تكثيف التواجد الأمنى بمنطقة شرق المدينة وسرعة القبض على الجناه لتقديمهم إلى العدالة، مع مواصلة الدوريات المتحركة فى جميع آرجاء المدينة.

مشيراً إلى أنه فى الوقت نفسه فأن لجنة المصالحة بين قبيلتى الدبوادية و بنى هلال تحت إشراف فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، تواصل جهودها وخاصة مع الألتزام الكامل من الجانبين بما يحقق السلم الإجتماعى، كما أنه جاري الانتهاء من أعمال الترميم في المنازل والشقق المتضررة  ثم تجهيزها بالأثاث.

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