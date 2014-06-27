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تمرد البحر الأحمر تنظم أول ماراثون للدراجات بالغردقة دعمًا للسياحة‎

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تمرد البحر الأحمر تنظم أول ماراثون للدراجات بالغردقة دعمًا للسياحة‎ تمرد البحر الأحمر تنظم أول ماراثون للدراجات بالغردقة دعمًا للسياحة‎

صورة أرشيفية

أعلنت حركة ” تمرد ” بالبحر الأحمر، عن تنظيمها ماراثون للدراجات بمدينة الغردقة، وذالك استجابة لمبادرة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقالت الحركة فى بيان لها، انه دعمًا للسياحة وفى ذكرى ثورة 30 يونيو واستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمرد البحر الأحمر تطلق مارثون الدراجات.

ومن المقرر أن تبدا الفاعلية، غدا السبت، بالممشى السياحي بالغردقة بحضور عدد كبير من قيادات تمرد بمصر وقيادات الشبابية بالبحر الاحمر، و يحمل المئات من المشاركين أعلام على دراجاتهم، ولافتات مدوناً عليها شعارات “تحيا مصر” “وابنى بلدك”،  وذلك من أول الممشي السياحى من ميدان حويدق إلى اخر الممشى السياحى لمسافة 10 كيلو متر .

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