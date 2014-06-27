ضبط 233 قضية تموينية ومرافق خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة المرافق بأسيوط، يفيد بضبط 233 قضية تموينية ومخالفة مرافق، خلال حملة اليوم الواحد بمدينة أسيوط .

وضبطت الحملة، فى مجال ضبط قضايا التموين، عدد (30) قضية، على النحو التالى، 18مخالفة إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن و(2)عدم الإعلان عن الأسعار و(5 ) عرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر و(1) ضبط 96 عبوة مبيدات مختلفة غير مسجلة بوزارة الزراعة و(1) ضبط 111 قرص منشط جنسي غير مسجل بوزارة الصحة و(1) ضبط 1480 صنف من الأدوية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و(1) ضبط 159 صنف من أدوية المنشطات الجنسية غير مسجل بوزارة الصحة و(1)بيع علبة

> سجاير بأيد من السعر المقرر.

وبالنسبة للجهود فى مجال تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام، عدد (35) (3) قرار تمكين (32) حالة تعدي على أراضي زراعية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق : عدد (168)، منها (20) مضبوطات مختلفة منضد ، كراسي (70) ازالة حاجز حديدى و(5) إزالة عربات يد وخشب

> وفتارين و(40) إزالة حواجز خرسانية و(8) محاضر إشغال طريق و(5) بائع متجول و(13) محاضر نظافة عامة و(1) مزاولة نشاط بدون ترخيص و(6) ازالة فرش خضار.