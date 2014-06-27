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الدول العربية اختلفت سياسيًا واتفقت في رؤية هلال رمضان

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الدول العربية اختلفت سياسيًا واتفقت في رؤية هلال رمضان الدول العربية اختلفت سياسيًا واتفقت في رؤية هلال رمضان

هلال رمضان

منذ زمن  طويل، لم تتفق الدول العربية علي موقف سياسي واحد في مختلف القضايا المطروحة علي الساحة الإقليمية، ولكن شاء هلال رمضان هذه المرة أن يجمع الدول العربية الأمر الذي فشلت فيه الجامعة العربية علي مدار عقود طويلة.

وكان من أبرز القضايا التي أثارت الخلاف بين الدول العربية الشقيقة الأزمة السورية، حيث كان لكل وجهة نظره في التعامل مع القضية، وتكرر الأمر أيضًا حول الوضع في عندما خرجت ثورة 30 يونيو وأعلنت دولة قطر دعمها لتنظيم الإخوان، بينما أعلنت بقية الدول العربية تأييدها لما حدث حينها.

إزداد الخلاف بين الدول العربية وقطر، حتي أعلنت دول “،والبحرين، والإمارات ” استبعاد السفير القطري من الأراضي العربية.

شاء “هلال رمضان” أن يعيد التوافق العربي مرة أخري،  عندما أعلنت العديد من الدول عن بدء شهر رمضان يوم الأحد الموافق 29 يونيو علي أن يكون السبت هو المتمم لشهر شعبان، وكانت أبرز هذه الدول ( قطر، والسعودية ، والإمارات، والكويت، والسودان، ومصر، والأردن، ولبنان ) نظرًا لعدم التمكن من رؤية هلال رمضان الليلة.

يُشار إلي أن دولة اليمن، قد أعلنت أن غدًا السبت هو أول أيام شهر رمضان.

كما أعلن مجلس الإفتاء في أوربا أن السبت هو أول أيام رمضان.

القذافي وهلال رمضان 

بسقوط نظام معمر القذافى فى ليبيا، فقد العالم الإسلامى أكبر وأشهر المختلفين معه فى استطلاع أهلة الشهور الهجرية، ولأول مرة يمكن أن تتفق الدول العربية بما فيها ليبيا على استطلاع أهلة الشهور وإنهاء الجدل الذى كان يندلع سنوياً حول هلال رمضان والعيدين.

كان  معمر القذافى  يعتمد على النظام «الرومانى» الوثنى فى استطلاع مطلع الشهور الهجرية، ويغفل تماماً نظام الشريعة الإسلامية فى استطلاعها بحسب ما ذكرت التقارير.

من المتفق عليه أن تعريف الشهر الهجرى العربى يكون من «الهلال إلى الهلال» إلا أن القذافى ألغى هذه القاعدة تماماً، وجعل الشهر الهجرى من الميلاد إلى الميلاد أو من «الاقتران إلى الاقتران»، وهو ما يعتمد عليه النظام الرومانى الوثنى القديم.

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