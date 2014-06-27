نيمار يقترب من سحب مجلة بلاي بوي من الأسواق البرازيلية

كسب نيمار مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم، استئنافًا لسحب العدد المحلي لشهر يونيو من مجلة بلاي بوي التي نشرت صورة لمرأة زعمت انها صديقته السابقة.

وأمرت محكمة في ساو باولو، بالسحب الفوري لجميع نسخ المجلة التي تظهر على غلافها صورة لعارضة الأزياء باتريسيا جوردان قائلة إنها “المرأة السمراء التي فتنت نيمار”.

وأبلغت متحدثة باسم المحكمة وكالة أنباء رويترز اليوم الخميس، أن الحكم يمكن استئنافه.

واحتفلت الصفحة الرسمية لمشجعي نيمار بقرار المحكمة وقالت إن المجلة “تروج اكذوبة” بشان نجم كرة القدم البرازيلي “كما انها استخدمت اسمه بدون اذن منه.”

وقال متحدث باسم مؤسسة ايدتوريا ابريل -التي تصدر النسخة المحلية من مجلة بلاي بوي- يوم الخميس، إن المحكمة لم تبلغ المجلة رسميا بقرارها ولهذا فان نسخ المجلة تبقى في الاسواق.

وقالت المحكمة إن غرامة قدرها 4531 دولارا ستفرض على المجلة عن كل يوم لم تنفذ فيه قرارها.