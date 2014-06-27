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رئيس إيران يحذر من تزايد محاولات التفرقة بين المسلمين

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رئيس إيران يحذر من تزايد محاولات التفرقة بين المسلمين رئيس إيران يحذر من تزايد محاولات التفرقة بين المسلمين

حسن روحاني

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من تزايد محاولات التفرقة بين المسلمين من قبل أعداء الإسلام ، على حد قوله .

وقال روحاني – في تصريحات نقلتها قناة (برس تي في) الإيرانية اليوم الجمعة – “إن لهيب التطرف والعنف يشعل العالم الإسلامي ، ولقد مهد الجهل والتشدد الطريق أمام تحقيق هذه المؤامرة منذ فترة طويلة من أعداء الإسلام في زرع الفتنة وإثارة النزاعات الطائفية والقبلية “.. مطالبا قادة الدول الإسلامية بتقريب الصفوف لمواجهة التطرف والعنف في العالم .

وأضاف الرئيس الإيراني أنه من الضروري للعالم الإسلامي أن يكون حامل لواء مكافحة العنف والتطرف ويبادر بإرساء السلام في العالم .

وتأتي تصريحات روحاني على خلفية الهجمات التي وقعت في العراق من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ (داعش) وسيطرتهم على عدة مناطق في العراق في وقت سابق من الشهر الجاري .

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