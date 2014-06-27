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البوسنة..الحكومة تتجاهل ضحايا الفيضانات في رمضان

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البوسنة..الحكومة تتجاهل ضحايا الفيضانات في رمضان البوسنة..الحكومة تتجاهل ضحايا الفيضانات في رمضان

فيضان البوسنة – أرشيفية

أصبح الاستعداد لاستقبال شهر رمضان هذا العام أمر شاقا للمسلمين في أجزاء من البوسنة عقب حدوث الفيضانات المدمرة في مايو التي تسببت في تدمير منازلهم وإتلاف ممتلكاتهم.ف

ولم تصل مساعدات في البوسنة، المخصصة لضحايا الفيضانات، إلى العديد من القرى المتضررة. وقرية زيلينزو بولي واحدة منها.

وتمكن القرويون من إنقاذ بعض الماشية من الفيضانات، ولكن مصدر دخلهم الرئيسي هو زراعة التوت. والآن بعد الفيضانات، لم يعد هناك حقول للتوت.

ولكن ما يقرب من ألفي شخص في إحدى القري عازمون على النهوض مجددا والاحتفال برمضان كالمعتاد. ففي قرية زيلينزو بولي، حولت السيول والانزلاقات الأرضية تلك القرية إلى واد من طين وحطام، وتعرض المسجد للدمار، وتهدمت المنازل.

وفى تقرير  لسكاي نيوز، ذكرت أنه لا يزال القرويون يتفقدون الحطام أملا في استرجاع ممتلكاتهم. وعائلة إيفينديتش عائلة محظوظة، إذ عثرت على طقم الصحون الخزفي الثمين وسط الأنقاض.

وبني مسجد القرية الصغير بتبرعات من المملكة العربية ، ولكنه تعرض للدمار أيضا بفعل الفيضانات في مايو.

وفي رمضان، لن يتمكن الناس من الصلاة فيه، حيث يقول إمام القرية إن الحياة باتت شاقة: “أنظر إلى هذا الشارع الذي دمر والأنقاض،  اعتاد الناس على الخروج بمكانسهم من المنزل وتنظيف شوارع المدينة قبل شهر رمضان،  كان يبدو نظيفا على هذا النحو،  وننتظر قدوم رمضان بسعادة، كضيف عزيز،  ومساجدنا دائما عامرة في رمضان لأداء الصلاة يوميا”.

وجدير بالذكر أن هذه الفيضانات التى تعرضت لها البوسنة وصربيا هي أسوأ فيضانات شهدتها البلدين منذ قرن.

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