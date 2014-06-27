دار الإفتاء المصرية: الأحد أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت هو المتمم لشهر شعبان،علي أن يكون يوم الأحد هو أول شهر رمضان المبارك.

وتوجهت الإفتاء بالتهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، متمنيًة أن يعيده الله علي مصر والأمة العربية بالخير والبركات.

وجاء في بيان الإفتاء ”نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة ولقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، فإن يوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان، ويوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2014 هو أول أيام شهر رمضان المبارك”.