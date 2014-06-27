سندويش السلطعون الاميركي الصحي والسريع

الجمعة 27-06-2014 15:19
(طبق أميركي قليل" الكوليسترول" وغنيّ بالألياف والمنغنيز والفوسفور والسلنيوم والفيتامينات.)
المقادير:
-كوب من شرائح السلطعون
-حبة من الخيار مقطّعة إلى شرائح طولية رفيعة
-نصف حبة من الجزر مقطّعة إلى شرائح طولية رفيعة
-ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض
-ملعقتان كبيرتان من المايونيز (دسم خفيف)
-ملعقة كبيرة من السمسم
-4 شرائح من "التوست" الطري
-ورقتان من الخسّ الإفرنجي الأحمر
طريقة التحضير:
1- تضاف كلّ المكوّنات، باستثناء الخبز والخسّ، إلى وعاء صغير، وتُخلط جيّداً بالملعقة.
2- يُحضّر كلّ سندويش، وفق التالي: شريحة من "التوست"، فورقة من الخس، فنصف كميّة خليط السلطعون، فشريحة من "التوست". ويُقدّم بارداً.
مدّة التحضير: 10 دقائق
(هذه المقادير تكفي لإعداد سندويشين).
نصيحتان من اخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور:
- يمكن استبدال خبز"التوست" الطري بخبز "الباغيت".
- يُفضّل استعمال خبز"التوست" الأسمر لأنّه غنيّ بالألياف والفيتامينات.
القيمة الغذائيّة للسندويش الواحد:
الطاقة: 250 سعرة حرارية
الكوليسترول: 20 ملليغراماً
الدهون: 7 غرامات
النشويات: 34 غراماً
البروتينات: 13 غراماً
الألياف: 5 غرامات
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