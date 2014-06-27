سندويش السلطعون الاميركي الصحي والسريع

(طبق أميركي قليل" الكوليسترول" وغنيّ بالألياف والمنغنيز والفوسفور والسلنيوم والفيتامينات.)

المقادير:

-كوب من شرائح السلطعون

-حبة من الخيار مقطّعة إلى شرائح طولية رفيعة

-نصف حبة من الجزر مقطّعة إلى شرائح طولية رفيعة

-ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض

-ملعقتان كبيرتان من المايونيز (دسم خفيف)

-ملعقة كبيرة من السمسم

-4 شرائح من "التوست" الطري

-ورقتان من الخسّ الإفرنجي الأحمر

طريقة التحضير:

1- تضاف كلّ المكوّنات، باستثناء الخبز والخسّ، إلى وعاء صغير، وتُخلط جيّداً بالملعقة.

2- يُحضّر كلّ سندويش، وفق التالي: شريحة من "التوست"، فورقة من الخس، فنصف كميّة خليط السلطعون، فشريحة من "التوست". ويُقدّم بارداً.

مدّة التحضير: 10 دقائق

(هذه المقادير تكفي لإعداد سندويشين).

نصيحتان من اخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور:

- يمكن استبدال خبز"التوست" الطري بخبز "الباغيت".

- يُفضّل استعمال خبز"التوست" الأسمر لأنّه غنيّ بالألياف والفيتامينات.

القيمة الغذائيّة للسندويش الواحد:

الطاقة: 250 سعرة حرارية

الكوليسترول: 20 ملليغراماً

الدهون: 7 غرامات

النشويات: 34 غراماً

البروتينات: 13 غراماً

الألياف: 5 غرامات

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