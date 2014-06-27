أخبار عاجلة

كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سندويش السلطعون الاميركي الصحي والسريع

Google+ Print
سندويش السلطعون الاميركي الصحي والسريع سندويش السلطعون الاميركي الصحي والسريع

الجمعة 27-06-2014 15:19

(طبق أميركي قليل" الكوليسترول" وغنيّ بالألياف والمنغنيز والفوسفور والسلنيوم والفيتامينات.)

المقادير:
-كوب من شرائح السلطعون
-حبة من الخيار مقطّعة إلى شرائح طولية رفيعة
-نصف حبة من الجزر مقطّعة إلى شرائح طولية رفيعة
-ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض
-ملعقتان كبيرتان من المايونيز (دسم خفيف)
-ملعقة كبيرة من السمسم
-4 شرائح من "التوست" الطري
-ورقتان من الخسّ الإفرنجي الأحمر

طريقة التحضير:
1- تضاف كلّ المكوّنات، باستثناء الخبز والخسّ، إلى وعاء صغير، وتُخلط جيّداً بالملعقة.
2- يُحضّر كلّ سندويش، وفق التالي: شريحة من "التوست"، فورقة من الخس، فنصف كميّة خليط السلطعون، فشريحة من "التوست". ويُقدّم بارداً.

مدّة التحضير: 10 دقائق
(هذه المقادير تكفي لإعداد سندويشين).

نصيحتان من اخصائية التغذية مونيك باسيلا زعرور:
- يمكن استبدال خبز"التوست" الطري بخبز "الباغيت".
- يُفضّل استعمال خبز"التوست" الأسمر لأنّه غنيّ بالألياف والفيتامينات.

القيمة الغذائيّة للسندويش الواحد:
الطاقة: 250 سعرة حرارية
الكوليسترول: 20 ملليغراماً
: 7 غرامات
النشويات: 34 غراماً
البروتينات: 13 غراماً
الألياف: 5 غرامات

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي