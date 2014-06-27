الثقافة والأزهر …أول صدام بين المؤسسات بعد دستور 2014

علي الرغم من اللقاء الذي جمع شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب مع وزير الثقافة جابر عصفور لاحتواء الأزمة بين وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة الأزهر، إلا أن الازمة بين المؤسستين لازالت قائمة ، إذ تقابل الإمام الأكبر بالأمس وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، والتاكيد خلال اللقاء أن الأزهر لايحمل ضغينة، ولاعداء للثقافة ولا للمثقفين، الا ان فضيلة الإمام الأكبر أبلغ وزير الثقافة بأن هذا التفاهم لايمنع استخدام الأزهر حقه في الرد على مقاله، وأن ردا من وكيل الأزهر أرسل بالفعل إلى الصحف مقال مؤسسة الأزهر وهذا قبل استقبال الوزير في المشيخة وسينشر غدًا السبت كما خرج جابر عصفور وزير الثقافة المكلف ليعلن أنه لم يعتذر لشيخ الازهر عن مقاله فيما يخص علاقة الأزهر بوزارة الثقافة “.

ترجع تفاصيل الصدام بين مؤسسة الأزهر ووزارة الثقافة، حين قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، إنه لا يعارض عرض فيلم ” نوح” الذي رفضه الأزهر من قبل، مشيرًا إلى أنه يتعجب من إصرار مشايخ الأزهر علي منعه، وأدعوهم إلي فتح باب الإجتهاد علي مصراعيه.

وبجانبه، طالب الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، مشيخة الأزهر الشريف بإعادة الاجتهاد وفتح هذا الباب على مصرعيه، مشددًا على أن الأزهر ليس له الحق فى التدخل فى شئون الثقافة، قائلاً “لسنا فى دولة دينية والأزهر لن يحكمنا، والدستور من يحكمنا”.

وفي مقال منشور له بجريدة الأهرام، شدد وزير الثقافة، على أنه لن يحدث فى عهده التدخل فى شئون الوزارة، موجهاً هذا الكلام لشيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب.

في زيارة عاجلة من قبل جابر عصفور وزير الثقافة، لمحاولة احتواء الأزمة بين المؤسستين ، نفي د.جابر عصفور وزير الثقافة أن يكون ذهابه إلي شيخ الأزهر للاعتذار عن تصريحاته الصحفية فيما يخص فيلم “نوح”.

قال الوزير في تصريحات صحفية : إن لقاءه بشيخ الأزهر كان لقاءً أخوياً وكان رداً علي التهنئة التي أرسلها فضيلته إليه عقب توليه الوزارة مشيراً إلي أن علاقته بالدكتور أحمد الطيب علاقة وثيقة بدأت قبل أن يكون مفتياً لمصر.

أضاف د.جابر عصفور أن هناك لبساً حدث بعد تصريحاته حول فيلم “نوح” حرص خلال لقائه بشيخ الأزهر علي إزالته وتوضيح وجهة نظره وذلك في حضور وكيل الأزهر د.شومان ووزير الأوقاف الأسبق د.محمود حمدي زقزوق وعدد من مستشاري شيخ الأزهر.

وفيما يخص أن تكون الزيارة ضمن تكليف من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، نفي ذلك وأكد أنه لم يعلم حتي بهذه الزيارة مشيراً إلي أن بينه وبين شيخ الأزهر صداقة حميمة والود بينهما متصل دائماً.

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر، إنه “على الرغم من استقبال الإمام الأكبر بالأمس وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور،والتاكيد خلال اللقاء ان الأزهر لايحمل ضغينة ولاعداء للثقافة ولا للمثقفين، الا ان فضيلة الإمام الأكبر ابلغ وزير الثقافة بأن هذا التفاهم لايمنع استخدام الأزهر حقه في الرد على مقاله، وأن ردا من وكيل الأزهر أرسل بالفعل إلى الصحف قبل استقبال الوزير في المشيخة وسينشر قريب”.

وأضاف “شومان”: “نتطلع للتعاون الجيد بيننا ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات في الأيام المقبلة فالأزهر مؤسسة وطنية تتعاون مع كل مؤسسات الدولة وتتمنى لها جميعا النجاح في خدمة قضايا الوطن”.

جدير بالذكر أن الإمام الأكبر أكد لوزير الثقافه خلال لقائهما على تمسك الأزهر بثوابته التي تنطلق من مسؤوليته الشرعية والدستورية وأنه لن يتردد لحظة في إعلان رأيه الشرعي للناس في كل مايتعلق يالقضايا الشرعية دون أن يفرضه على جهات بعينها ودون التدخل في اختصاصاتها،وأن وزارة الثقافة أو غيرها من الوزارات والجهات إن ارادت رأي الأزهر فعليها أن تأخذه من جهاته المختصة فقط،وهي هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلاميّة أو دار الإفتاء، ولايجوز الاعتماد على رأي آحاد الأفراد وإن كانوا من العاملين بالأزهر،متى كان الأمر عاما لأن المرجعية بنص الدستور للأزهر ولايمثلها فرد من الأفراد مهما بلغت منزلته.

ورحب الأزهر باستئناف الحوار بين المثقفين وبين الأزهر،والذي نأمل أن يكون قريبا للتحاور حول القضايا ذات الشأن متى كانت تقبل الرأي والرأي المقابل وليست من الثواب.