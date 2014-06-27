3 آلاف طبيب قلب عالمي يتابعون عملية قسطرة في مستشفى القاسمي

أجرى الفريق الطبي لمركز القلب والقسطرة في مستشفى القاسمي برئاسة الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي ورئيس واستشاري القلب والقسطرة مساء امس الاول عملية قسطرة جراحية معقدة مع تركيب مضخة في القلب، حيث تم نقل العملية على الهواء مباشرة الى ولاية فلوريدا الاميركية وناقشها اكثر من 3 الاف طبيب قلب وقسطرة متخصصين خلال انعقاد المؤتمر العالمي لقسطرة القلب في أورلاندو، وإن التكلفة المالية للعملية تجاوزت 160 ألف درهم، حيث يصل سعر مضخة الدم وحدها 100 ألف درهم تستخدم لمرة واحدة مع كل عملية، بالإضافة إلى سعر القسطرة القابلة للذوبان والتي تصل مجتمعة لنحو 30 ألف درهم، مشيراً إلى أن الشركات المعنية تشاركت في تحمل تكاليف العملية.

وتفصيلا، قال الدكتور عارف النورياني الذي قام بإجراء العملية: العملية استغرقت نحو 45 دقيقة، حيث دار نقاش بين الفريق الطبي وعدد من المتخصصين المشاركين في المؤتمر على الهواء مباشرة من أميركا، حول أسلوب إجرائها والطريقة التي تمت بها ومدى نجاحها، حيث أشاد الحضور، في أميركا، بمستوى الفريق الطبي الذي أجراها.

ضعف شديد

وأضاف النورياني: إن أسباب وصف العملية بالمعقدة، لكون المريض يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، مما استدعى تركيب مضخة لتزويده بالدم مسبقاً قبل إجراء العملية، تعمل في حال تعرض المريض لانتكاسة، وهو ما حدث بالفعل مع الحالة خلال العملية وتم تداركها.

ولفت إلى أن المريض الذي أجريت له العملية دخل للمستشفى منذ اسبوع وهو يعاني من مشاكل صحية في القلب وضغط وسكري وارتفاع في نسبة الكولسترول في الدم ومدخن، وأجريت له ثلاث عمليات سابقة تم زراعة تسع دعامات للقلب فيها خلال السنوات الخمس الماضية.