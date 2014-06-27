قبل القمة 108.. الأهلي يسعى لترسيخ العقدة والحفاظ على اللقب .. والزمالك يبحث عن إسقاط الهيمنة واستعادة الأمجاد

كتب محمد خالد

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في الثامنة والنصف من مساء غد السبت على ملعب القاهرة الدولي في القمة رقم 108 التي تجمع بين الفريقين، والتي ستقام ضمن الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز لموسم 2013 -2014.

وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين في مسابقة الدوري العام منذ ثلاث سنوات، حيث كانت المواجهة الأخيرة في دوري 2010- 2011 وانتهت حينها بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويبدو أن حوافز الفريقين في الفوز بالمباراة كبيرة، فالأهلي يبحث عن استمرار نتائجه الإيجابية أمام الزمالك والحفاظ ببطولة الدوري للموسم الثامن على التوالي، أما الزمالك فيسعى لكسر حاجز النتائج السلبية أمام الغريم التقليدي والذي امتد لنحو 7 سنوات، حيث كان الفوز الأخير الذي حققه على الأهلي يوم 21 مايو 2007، والتتويج ببطولة الدوري الغائبة عن ميت عقبة منذ 2004

الأهلي يدخل المباراة وهو يفتقد العديد من عناصر الخبرة التي قادته للتفوق على الزمالك في السنوات الأخيرة إما للإعتزال أو الإصابة، فقد فقد الأهلي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وسيد معوض ومحمد بركات للإعتزال، بينما غيب عماد متعب ورامي ربيعة ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو وعبد الله السعيد للإصابة.

ويعتمد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي في هذه اللقاء على عناصره الشابة والتي برزت بقوة هذا الموسم وهم، “عمرو جمال – محمود تريزجيه – سعد سمير – رمضان صبحي”، بالإضافة إلى بعض عناصر الخبرة المتمثلة في شريف إكرامي ومحمد نجيب وحسام عاشور والسيد حمدي.

أما الزمالك يدخل المباراة مُكتمل الصفوف، ولا يغيب عنه سوى ياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة بمزق في القدم اليسرى وسيغيب حتى نهاية الموسم.

ويعول مديره الفني أحمد حسام ميدو على أبرز نجومه المتمثلين في محمد إبراهيم وحازم إمام ومحمود فتح الله وأحمد علي وعمر جابر لحسم اللقاء، الذي يرى من وجهة نظره “ميدو” الشخصية أن الفائز بهذا اللقاء سيتوج بالدوري.

فهل سيفعلها الأهلي ويمنع الزمالك من تحقيق الفوز في لقاءات القمة للعام السابع على التوالي، أم سيتمكن ميدو من قيادة الزمالك لكسر هيمنة الأهلي والاقتراب من تحقيق اللقاب الغائب.