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بالصور .. محافظة مطروح يأمر باستعادة أرض حديقة عامة ضمها مواطن لمنزله

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بالصور .. محافظة مطروح يأمر باستعادة أرض حديقة عامة ضمها مواطن لمنزله بالصور .. محافظة مطروح يأمر باستعادة أرض حديقة عامة ضمها مواطن لمنزله

محافظة مطروح أثناء استعادته أرض مملوكة للدولة

قرر اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح، إزالة تعدي أحد المواطنين علي قطعة أرض كان قد خصصها مجلس المدينة حديقة عامة مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المواطن الذى قام بالتعدي على قطعة الأرض بإقامة سور حولها تمهيدا لضمها الى منزله .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمنطقة الكيلو 7 السكنية بشرق مدينة مرسي مطروح، رافقه خلالها عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على التعديات على أراضي الدولة.

كما قرر المحافظ، تكليف مدير التخطيط العمراني برفع المساحة الفعلية للحديقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وكذلك مراجعة أوراق منزل المواطن المتعدي على الحديقة بإدارة الأملاك بمجلس المدينة لمعرفه مدى قانونية ملكيه المنزل مع فتح الشارع من امام المنزل .

وأشاد محافظ مطروح، بجهود تنفيذ قرارات الإزالة من رجال شرطة ومجلس مدينة مرسي مطروح وشرطة المرافق بمنطقة الكيلو 4 وحثهم على مواصلة ازالة جميع التعديات على أراضي الدولة والتي تعطي انطباعا للمواطن بأن الدولة قادرة على مواجهة التحديات بكل قوة وحسم .

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