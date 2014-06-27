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حسام حسن : لن ألعب فى إلا للمصرى البورسعيدي

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حسام حسن : لن ألعب فى إلا للمصرى البورسعيدي حسام حسن : لن ألعب فى إلا للمصرى البورسعيدي

أكد حسام حسن لاعب المصري أنه لن يلعب في سوى للمصري رغم العروض الكثيرة له من كافة أندية الدوري التى سعت للتعاقد معه، خاصةً لانتهاء عقده مع المصري , مشيراً إلى أنه لا ينسى فضل المصري وجماهيره وإدارته عليه منذ انضمامه للمصري قبل نحو أربعة مواسم نجح خلالها في الانضمام للمنتخب الأوليمبي و المشاركة معه في دورة الألعاب الأوليمبية بلندن عام 2012 .

ووفقا لما نشره الموقع الرسمى للمصرى قال حسام ً أنه :”سيتوجه خلال الأيام القليلة القادمة للبرتغال لإتمام الاتفاق مع نادي “جل فيسنتى” أحد أندية الدورى الممتاز البرتغالي الذي أرسل له دعوة رسمية عبر السفارة البرتغالية بالقاهرة من أجل الذهاب للبرتغال واتمام الاتفاق الذي تم مسبقاً مع أحد مندوبى النادي البرتغالي الذي حضر للقاهرة منذ أيام.

وفى حالة عدم اتمام الاتفاق لأى سبب من الأسباب فإنه سيعود للانضمام للمصري الذي يكن له و لجماهيره و لمسؤوليه كل احترام و تقدير.

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