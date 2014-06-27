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بالفيديو.. إثيوبيا: سنتجنب أى ضرر يسببه سد النهضة على استخدام المياه بمصر

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بالفيديو.. إثيوبيا: سنتجنب أى ضرر يسببه سد النهضة على استخدام المياه بمصر بالفيديو.. إثيوبيا: سنتجنب أى ضرر يسببه سد النهضة على استخدام المياه بمصر

قال وزير الخارجية الأثيوبي، تيدروس أدهانوم، حول البيان المشترك الذى أصدره السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا، إنهم سيتجنبوا أى ضرر ممكن قد يسببه سد النهضة على استخدام المياه لمصر.

وأضاف “أدهانوم” خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية المصرى “سامح شكرى”، إن المصرية سوف تلتزم بإجراء حوار بناء مع إثيوبيا وتأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التنموية لها والالتزام بالعمل الذى يتم فى إطار اللجنة الثلاثية، مشيراً إلى أن تتفق البلدين على تطبيق هذا البيان من الآن والآخذ فى الاعتبار كل الامور والجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

وأوضح أن قادة البلدين اتفقوا على ان يتم على الفور الالتزام بهذا البيان بروح من التعاون.

 

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