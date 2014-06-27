قاضى فلسطينى يمنع الطلاق خلال شهر رمضان

أصدر قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، تعميماً على المحاكم الشرعية الفلسطينية يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وطالب الهباش القضاة الشرعيين الاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح الهباش، أن “هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، مبيناً أن البعض يتخذ من شهر رمضان فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سبباً لإثارة المشاكل، لا سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة”.