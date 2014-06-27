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“تمرد” قطر تستعد لخلع الأمير تميم بعد جمعها 32 ألف استمارة

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“تمرد” قطر تستعد لخلع الأمير تميم بعد جمعها 32 ألف استمارة “تمرد” قطر تستعد لخلع الأمير تميم بعد جمعها 32 ألف استمارة

الأمير تميم بن حمد

يستعد محموعة من الشباب القطري ، غدًا السبت ، إلي تدشين حركة تمرد في الدوحة خلال مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تدشين “الحركة الشبابية القطرية للإنقاذ” للتعبير عن رفضهم للتجاوزات القطرية فى حق الشعب القطرى والعربى.

أكدت مصادر من داخل الحركة أن  الشباب  يطلقون اسم  ”الحركة الشبابية القطرية للإنقاذ” للتعبير عن رفضهم للتجاوزات القطرية فى حق الشعب القطرى والعربى، ودعوة الشباب القطرى للانضمام للحركة، ويعتبر المؤتمر هو أول معارضة قطرية لنظام الحكم فى قطر من الشباب القطرى.

يعتزم المسؤولون عن تنظيم  المؤتمر عن  الإلعان عن خططهم عن تصحيح المسار القطرى وعودة قطر إلى الصف العربى، بالإضافة إلى إعلان موقفهم كحركة معارضة للنظام من كل حكام قطر، بحضور الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، رئيس اتحاد المنتجين العرب.

قال إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، إن  ام يقرب من 32 ألف شاب قطري، وقعوا على وثيقة تمرد ضد النظام الحاكم في قطر، بهدف تعديل مسار البلاد وتغيير النظام القائم، وقال إن الوفد القطري كلف أحد أعضائه يدعى “خالد”، سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا في الرابعة عصرا بنقابة الصحفيين، لتدشين حركة تمرد قطر.

  

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