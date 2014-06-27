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هاني رسلان: زيارة السيسي للسودان خطوة مهمة لحل أزمة “سد النهضة”

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هاني رسلان: زيارة السيسي للسودان خطوة مهمة لحل أزمة “سد النهضة” هاني رسلان: زيارة السيسي للسودان خطوة مهمة لحل أزمة “سد النهضة”

– هانى رسلان – كاتب وباحث سوداني -

قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، إن الزيارة الرئيس عبدالفتاح الرئيس، اليوم الجمعة، تأتى بعد مرور حالة من الفتور أثناء حكم الإخوان المسلمين لمصر، ولبحث العديد من القضايا أهمها قضية سد النهضة، مؤكدًا أن موقف السودان كان مؤيدًا لأثيوبيا و لكن بعد تولى ، طُرحت مبادرات لإعادة النظر في قضية سد النهضة لأن السودان جزء لا يتجزأ من و هناك مصالح استراتيجية مشتركة بين البلدين .

و أضاف “رسلان”، فى تصريح خاص لوكالة “ONA” ، أن زيارة الرئيس السيسى، جزًء من إعادة العلاقات المصرية السودانية، و لزيادة التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية  و الصناعية و قضايا الأمن.

وتابع “الزيارة ردا على حضورا كلًا النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، و وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير الخارجية على كرتي، ووزير الإعلام أحمد بلال عثمان لحفل تنصيب السيسى رئيسًا لمصر، ولتبادل الأعراف الدبلوماسية” .

 

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أونا

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