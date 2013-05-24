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المرأة أكثر عرضة للإصابة بمشكلات نفسية مقارنة بالرجل

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المرأة أكثر عرضة للإصابة بمشكلات نفسية مقارنة بالرجل المرأة أكثر عرضة للإصابة بمشكلات نفسية مقارنة بالرجل

كشفت دراسة جديدة أن النساء يتعرضن لمزيد من المشكلات بالصحة النفسية مقارنة بالرجال نظرا للضغوط المحيطة بهن جراء الجمع ما بين العديد من الأدوار فى الحياة اليومية.

وقال البروفيسير دانييل فريمان من جامعة أوكسفورد البريطانية إن أول تحليل منهجى لإحصاءات الصحة النفسية الوطنية أظهر أن الاضطرابات النفسية أمر شائع بين النساء بنسبة تتراوح ما بين 20 و40 بالمائة أكثر من الرجال فى جميع السنوات التى شملتها الإحصاءات.

وأضاف، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أنه من الواضح بالتأكيد أن المرأة تعانى من معدلات أعلى من التوتر بسبب مطالب الدور الاجتماعى الذى تلعبه فى حياتها.

وأشار فريمان إلى أنه يتوقع من المرأة بشكل متزايد أن تلعب دور الراعية وربة المنزل، وتعمل لكسب رزقها، كل ذلك إلى جانب ضرورة تمتعها بشكل مثالى وارتداء ملابس أنيقة.

وأوضح أنه نظرا للتقليل من قيمة أعمال المرأة المنزلية وحصولها فى الغالب على راتب أقل من الرجل وإيجاد صعوبة فى تحقيق تقدم فى عملها إلى جانب تولى أدوار متعددة وضرورة الحفاظ على صورة أنثوية مثالية، لن يكون الثمن النفسى الذى تتكبده المرأة أمرا يدعو إلى الدهشة.

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