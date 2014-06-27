امرأة تتبنى 53 ألف رجل من جنسيات مختلفة

فى بادرة هى الأولى من نوعها أعلنت سحر شيخ، البريطانية من أصل باكستانية وأفغانية، عن تبنيها أكثر من 35 ألف عامل باكستانى وأفغانى ،وذلك لمساعدتهم خلال انتقالهم إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت الفكرة، عندما وقفت سحر في طابور انتظار مع طفلها في أحد محال التسوق، وكان أمامها عاملاً من بين خمسة ملايين عامل في الإمارة، واكتشفت أنه لا يملك ما يكفي من القطع النقدية ليدفع ثمن كيس من الخبز وقارورة صغيرة من اللبن الرائب، وتساءلت “شيخ” في قرارة نفسها، عما يمكن أن تفعله لمساعدة العامل.

فقامت بتويجيه بعض الجمل لتلطيف الأجواء ،قائلةَ : “يصادف اليوم عيد ميلاد طفلي، واحتفالاً بهذه المناسبة، يمكنك أن تشتري ما ترغب به من هذا الدكان فتوجه الرجل من جديد إلى داخل المتجر، وخرج حاملاً بيده قارورة من الحليب بنكهة الفراولة”. وقالت “شيخ”: “لم يحاول استغلالي، بل كان متواضعاً ولطيفاً”.

وبسبب تلك الواقعة عزمت “شيخ” بعد تسع سنوات من هذه الواقعة إلى تأسيس مبادرة “Adopt-a-Camp” الخيرية، التي تقوم على توفير خدمات لدعم 53 ألف عامل أجنبي موزعين على 52 مخيماً للعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعادة ما تقول “شيخ”: «لدي أربعة أطفال، وتبنيت 53 ألف طفل.. لاشك أنها وظيفة غير سهلة”.

وتهدف المبادرة لتوفير استشارات للعمال وتنظيم نشاطات لهم خارج المخيمات، فضلاً عن توزيع المساعدات، وتغطية النفقات الطبية أحياناً، إضافة إلى تسديد نفقات مدارس أطفالهم في بلادهم.

ويتمثل العامل الأهم بالنظافة، إذ أشارت “شيخ” إلى أن: كل مخيم نتبنى تنظيمه، نعمل فيه على توفير أسرة خالية من الحشرات أو القمل، فنحن نقوم بتنظيف رؤوس الرجال بالشامبو بأنفسنا.

وتهدف المبادرة إلى تقديم برامج توعية حول النظافة، حيث تقول «شيخ»: «معظمهم يأتون من القرى في بلادهم، حيث لا يدركون خطورة الجراثيم، وكيفية تسببها بالأمراض، ولقد رأينا ردة فعل كبيرة لمن قدمنا لهم هذه البرامج، إذ عادوا إلى بلادهم وقاموا بتوعية السكان حول أهمية النظافة في قراهم، وأخبرونا بأن معدلات الإصابة بالإسهال انخفضت وتضاءلت نسبة الوفيات بين الأطفال».

كما يتم تقديم دورات باللغة الإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي لهؤلاء العمال، على أمل أن يقوموا بنشر تلك المعرفة أيضاً.

وتسعى “شيخ” إلى تفعيل المبادرة معتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيس بوك”، ومن خلال تعاونها مع غرفة تجارة وصناعة دبي، ووزارة العمل في الدولة، ليتم التأكد من أن العمال الأجانب في الدولة مدركون لحقوقهم، خاصة في الحالات التي يتوقف فيها أصحاب العمل عن دفع أجورهم.

وأشارت «شيخ» إلى أن المشكلة كانت شائعة خلال الأزمة الاقتصادية، لكنها تحصل الآن بين فترة وأخرى، إذ يقول لنا بعض العمال إنهم لم يتلقوا أجورهم منذ أشهر، وآخرون لعام كامل، وأنهم وعائلاتهم يشعرون بالجوع، لذا نعمل مع وزارة العمل لمساعدتهم في الحصول على مسكن، أو وظيفة أفضل.

وقالت «شيخ» إن :”اللوم يقع على مشغلي هؤلاء العمال وليس على الحكومة، مضيفة بأن قوانين العمل في الإمارات نصت على حماية استغلال هؤلاء العمال”، مشيرة إلى أن القانون ينص بأنه وفي حال لم يدفع أجر العامل، حتى ولو لشهر واحد، يحق له الحصول على أجره، وتذكرة لطائرة تعيده إلى بلده، بالإضافة إلى أي مصاريف خارجية يمكن أن يحتاج إليها.