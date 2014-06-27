محافظ بنى سويف يشدد على الرقابة فى رمضان على الأسواق

شدد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، على ضرورة تشديد الرقابة التموينية والمتابعة اليومية على جميع المخابز الواقعة بنطاق المحافظة، مطالبًا مديرالتموين بالمحافظة بإعداد تقارير بصفة دورية لتقييم جميع الأفران والمخابز بنطاق المحافظة، وضبط المخالفات التموينية بها بهدف إحكام السيطرة على منظومة الخبز وتحقيق الإنضباط في السوق السويفي ووصول الدعم لمستحقيه بالمحافظة.

وفي هذا السياق تمكنت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ حملة تموينية على بعض المخابز بمدن ومراكز المحافظة في إطار ضبط الحالة التموينية بالسوق، حيث أسفرت عن ضبط 31مخالفة والتي تمثلت في تحرير 10 محاضر انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و19 محضرا خبز بلدي ناقص الوزن بالإضافة إلى 2 محضر مخالفات مخابز بلدية.

من جانبه أكد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للعمل على تحسين ورفع مستوى الأداء فى جميع القطاعات الخدمية، والعمل على تلبية مطالب المواطن السويفي في إطار القانون والموارد والإمكانات المتاحة مشيرا أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بتوفير رغيف الخبز البلدى الجيد والمطابق للمواصفات لجميع المواطنين،مشددا على تكثيف حملات الرقابة التموينية على جميع المخابز بنطاق المحافظة وتوابعها، ومتابعة جميع مراحل إنتاج الرغيف المدعم منذ لحظة خروج الدقيق من المستودعات وحتى وصوله ليد المواطن بالمواصفات المطلوبة وذلك باعتباره من أهم السلع الأساسية الإستراتيجية.

و أعلن شعبان عبدالعال مدير تموين بني سويف، عن طرح 20 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار تقل كثيراً عن نظيرتها في الأسواق على أن يتم توزيعها لأصحاب البطاقات التموينية من خلال البقالين التموينيين المنتشرين في جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة والبالغ عددهم 895 وذلك اعتبارا من 1/7/2014م ,, بحيث يحصل الفرد الواحد المقيد ببطاقة التموين على دعم 22 جنيه خلال شهر رمضان و15 جنيه شهريا بعد رمضان للحصول على هذه السلع المدعمة ,, و تشمل ( السكر محلى ومستورد, الأرز , المسلي الصناعي , المكرونة المعيأة , عدس مجروش , زيت عباد, زيت خليط وصافي , فول معبأ, دقيق معبأ, شاي , صلصة , لحوم مجمدة , دواجن مجمدة , بلح نصف جاف , مسحوق غسيل عادي وأوتوماتيك) ,, مشيرا الى أن هذا النظام الجديد سوف يكون سلاح رادع لمحاربة ارتفاع الاسعار ويساهم في استقرارها في السوق وخلق نظام للمقارنة بين الاسعار لصالح المواطن.

وبحسبة بسيطة، فإن أسرة من 4 أفراد مقيدين ببطاقة التموين، يحق لهم صرف سلع بمبلغ ( 88) جنيه ( 4 أفراد×22 جنيه) في شهر رمضان فقط ، و(60) جنيه (4 أفراد×15 جنيه) في غير رمضان، على أن يقوم المستفيد بتسديد من (15) قرشاً الى (جنيه واحد) عن الوحدة الواحدة من السلعة المباعة ( كيلو/ لتر/ عبوة ,,,) هي هامش ربح البقال التمويني، بحيث يحصل المستفيد على الدعم في صورة سلع عينية، ولايحق له المطالبة بالحصول على الدعم نقدياً.

كما اعلن مدير تموين بني سويف، عن قيام وزارة التموين بتوزيع 19 مليون شنطة رمضان بها سلع غذائية من مستلزمات الشهر الكريم توزع بالمجان على جميع محافظات الجمهورية من خلال البقال التموينى لاصحاب البطاقات التموينية، وللأسر الفقيرة من خلال مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار تنفيذ إتفاقية دعم الغذاء والأخلاق التي تم توقيعها بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التموين.