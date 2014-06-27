بالصور.. محافظ مطروح يحيل مدير الوحدة الصحية بالقصر للتحقيق بسبب الإهمال

فى استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين، قام اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح بجولة تفقدية للوحدة الصحية بقرية القصر غرب مدينة مرسي مطروح يرافقه عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسي مطروح و وكيل مديرية الشئون الصحية والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة للوقوف على المشاكل التى تواجه الوحدة الصحية على الطبيعة .

وقرر المحافظ تحويل الطبيب مدير الوحدة الصحية بالقصر الى الشئون القانونية للتحقيق معه فى الاهمال الذى تبين أثناء تفقد الوحدة الصحية ونقل فنى المعمل عدم تواجده بالوحدة الصحية بصفة مستمرة و وضع تصور جديد للعمل بالوحدة الصحية لتقديم خدمة صحية أفضل لمواطني قرية القصر .

كما قرر المحافظ تكليف مدير الادارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية لعمل تقرير فني تفصيلي عن احتياجات الوحدة الصحية من أساس و انشاءات وعرض التقرير على المحافظ يوم الأحد القادم لتنفيذ الاحتياجات الضرورية للعمل بالوحدة الصحية بكامل طاقتها لكي تليق بأستقبال المواطن المطروحي بالشكل الحضاري الطبي المطلوب .

وأكد محافظ مطروح بأنه سيقوم بالمرور المفاجئ على الوحدة الصحية بالقصر مرة أخري للتأكد من تواجد الطاقم الطبي بالوحدة الصحية وهم عدد 2 طبيب وعدد 7 تمريض و كاتب خاص بالمواليد و فني معمل و 2 رائدة ريفية و 2 عمال و 2 مراقب صحي وأذ لم يتواجد أحد أثناء مروري على الوحدة الصحية من الطاقم الطبي بالوحدة سأتخذ ضده اجراءات صارمة لضبط سير العمل .