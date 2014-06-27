استشهاد مقاومين فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب منزل هنية غرب غزة

استشهد مقاومان فلسطينيان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية كانت تسير على الشريط الساحلي قرب منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومة غزة السابقة إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان الطائرات الاسرائيلية اطلقت صاروخين على الاقل على السيارة التي مما أدى الى اشتعال النار فيها وتدميرها بالكامل واستشهاد الشابين أسامة الحسومي (29 عاما) ومحمد الفصيح (24 عاما).

وأشارت الى أن الشابين من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وينتميان الى “ألوية الناصر صلاح” الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية.

بدوره، قال الدكتور اشرف القدوة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أن جثماني الشهيدين وصلا الى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة عبارة عن “أشلاء”.

وتعد هذه اول عملية اغتيال بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني مطلع الشهر الحالي.كما تأتي وسط تهديدات عسكرية إسرائيلية لقطاع غزة بعد مرور أسبوعين على اختطاف ثلاثة مستوطنين في الخليل بالضفة الغربية.

وتتهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي حماس بالمسئولية عن العملية وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه الحركة.

ا ش ا