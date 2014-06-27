أخبار عاجلة

كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استشهاد مقاومين فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب منزل هنية غرب غزة

Google+ Print
استشهاد مقاومين فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب منزل هنية غرب غزة استشهاد مقاومين فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب منزل هنية غرب غزة

إسماعيل هنية- ارشيفية

استشهد مقاومان فلسطينيان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية كانت تسير على الشريط الساحلي قرب منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومة غزة السابقة إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان الطائرات الاسرائيلية اطلقت صاروخين على الاقل على السيارة التي مما أدى الى اشتعال النار فيها وتدميرها بالكامل واستشهاد الشابين أسامة الحسومي (29 عاما) ومحمد الفصيح (24 عاما).

وأشارت الى أن الشابين من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وينتميان الى “ألوية الناصر صلاح” الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية.

بدوره، قال الدكتور اشرف القدوة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أن جثماني الشهيدين وصلا الى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة عبارة عن “أشلاء”.

وتعد هذه اول عملية اغتيال بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني مطلع الشهر الحالي.كما تأتي وسط تهديدات عسكرية إسرائيلية لقطاع غزة بعد مرور أسبوعين على اختطاف ثلاثة مستوطنين في الخليل بالضفة الغربية.

وتتهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي حماس بالمسئولية عن العملية وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه الحركة.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا