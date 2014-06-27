كاميرون لميركل: السماح للأحزاب باختيار رئيس المفوضية الأوروبية يقلق أوروبا وبريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن السماح للأحزاب بدلا من القادة السياسيين أن يختاروا رئيس المفوضية الأوروبية يمثل لحظة مثيرة للقلق لأوروبا وبريطانيا.

وفي محادثات قصيرة قبل الافتتاح الرسمي لقمة قادة أوروبا في بروكسل، قال مسؤولون إن رئيس الوزراء البريطاني لن يتفاوض على معارضته لتعيين جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية.

وأصر كاميرون على أنه لن يغير رأيه بأن تعيين يونكر سيكون قرارا خاطئا، قائلا “أعلم أن الجميع ضدي ولكن ذلك لا يعني أن تغير رأيك أنه يعني أن تقف وتدافع عما تؤمن به وتصوت طبقا لذلك”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد هدد في وقت سابق من أن تعيين يونكر قد يدفع البريطانيين للتصويت نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2017.

ويؤمن ديفيد كاميرون بأن يونكر، أحد المنادين بإقامة الولايات المتحدة الأوروبية، من شأنه أن يعرقل محاولاته لإصلاح علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال زعيم حزب العمال اد مليباند أن تعيين رئيس وزراء لوكسمبورج السابق في منصب رئيس المفوضية الأوروبية سيكون اهانة كبيرة لكاميرون.

وأضاف “بدلا من بناء التحالفات في أوروبا، ديفيد كاميرون يحرق تحالفاتنا وبريطانيا هي الخاسر في هذا الأمر”.

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