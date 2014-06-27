أخبار عاجلة

كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كاميرون لميركل: السماح للأحزاب باختيار رئيس المفوضية الأوروبية يقلق أوروبا وبريطانيا

Google+ Print
كاميرون لميركل: السماح للأحزاب باختيار رئيس المفوضية الأوروبية يقلق أوروبا وبريطانيا كاميرون لميركل: السماح للأحزاب باختيار رئيس المفوضية الأوروبية يقلق أوروبا وبريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن السماح للأحزاب بدلا من القادة السياسيين أن يختاروا رئيس المفوضية الأوروبية يمثل لحظة مثيرة للقلق لأوروبا وبريطانيا.

وفي محادثات قصيرة قبل الافتتاح الرسمي لقمة قادة أوروبا في بروكسل، قال مسؤولون إن رئيس الوزراء البريطاني لن يتفاوض على معارضته لتعيين جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية.

وأصر كاميرون على أنه لن يغير رأيه بأن تعيين يونكر سيكون قرارا خاطئا، قائلا “أعلم أن الجميع ضدي ولكن ذلك لا يعني أن تغير رأيك أنه يعني أن تقف وتدافع عما تؤمن به وتصوت طبقا لذلك”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد هدد في وقت سابق من أن تعيين يونكر قد يدفع البريطانيين للتصويت نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2017.

ويؤمن ديفيد كاميرون بأن يونكر، أحد المنادين بإقامة الولايات المتحدة الأوروبية، من شأنه أن يعرقل محاولاته لإصلاح علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال زعيم حزب العمال اد مليباند أن تعيين رئيس وزراء لوكسمبورج السابق في منصب رئيس المفوضية الأوروبية سيكون اهانة كبيرة لكاميرون.

وأضاف “بدلا من بناء التحالفات في أوروبا، ديفيد كاميرون يحرق تحالفاتنا وبريطانيا هي الخاسر في هذا الأمر”.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا