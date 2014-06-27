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عودة شركة “تاتنفط” الروسية للعمل في ليبيا..وبوتين يؤكد أهمية استئناف العلاقات

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عودة شركة “تاتنفط” الروسية للعمل في ليبيا..وبوتين يؤكد أهمية استئناف العلاقات عودة شركة “تاتنفط” الروسية للعمل في ليبيا..وبوتين يؤكد أهمية استئناف العلاقات

استأنفت شركة “تاتنفط” الروسية نشاطها في ليبيا بعد توقفها 3 أعوام .. في الوقت الذي شدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا .

وأوردت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن شركة “تاتنفط” عادت للعمل في ليبيا من جديد بعد أن توقف نشاطها في هذا البلد لمدة 3 سنوات ، حيث أوقفت الشركة عمليات الاستكشاف في ليبيا في مارس عام 2011 .

وأبلغ المدير العام لشركة “تاتنفط” نائيل ماجانوف ، حملة أسهم الشركة اليوم الجمعة ، أن الشركة استأنفت نشاطها في ليبيا ، كما تتابع شركة “تاتنفط” تطورات الوضع في سوريا، متطلعة إلى استئناف العمل في هذا البلد أيضا.

ومن جانبه، شدد الرئيس الروسي على أهمية تطوير العلاقات الروسية الليبية.. مؤكدا طموح بلاده لاستئناف العلاقات الوثيقة مع ليبيا.

وقال بوتين ، مخاطبا السفراء الجدد لعدد من الدول الذين سلموه أوراق الاعتماد ، وبينهم سفير ليبيا، اليوم الجمعة: “نعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات مع ليبيا ، نؤيد جهود السلطات الليبية لتحقيق الاستقرار والوفاق الوطني .. نرى لنا مصلحة في استئناف العلاقات الوثيقة في المجال التجاري في مجال الطاقة ، وزيادة التعاون العسكري الفني ” .

ا ش ا

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