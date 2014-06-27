محافظ مطروح يحيل مدير محطة توزيع المياه للنيابة .. ويقيل مديرة العلاقات العامة بشركة المياه

أحال اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، مسئول تشغيل غراب توزيع المياه بالكيلو 8 بمدينة مرسي مطروح إلى النيابة، بتهمة اهدار المال العام لعدم صيانة محابس المياه.

وقرر المحافظ خصم 15 يوما من راتب مدير تشغيل الخزانات الاستراتيجية لمياه الشرب بالكيلو 8 بمطروح لعدم ثبات تواجده بالعمل منذ 21 يونيه الجاري ، مع عدم التفتيش على الموقع ومتابعة انتظام التشغيل به منذ مدة .

وقرر نقل مديرة العلاقات العامة من شركة المياه الى أي جهة اخري لإصدارها بيانات اعلامية خاطئة لا تتفق مع الواقع وتحمل إتهامات دون الشعور بحقيقة المسئولية نحو مشكلة المياه التى عاني منها المواطنين منها خلال الأيام الماضية.

ووجه اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح الى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتعيين مهندس متخصص للتواجد فى الخزانات الاستراتيجية للمياه بمطروح ومهندس بخزانات السيركو طوال 24 ساعة بالتناوب ويضاعف أعداد أطقم العمل من الفنيين ( الكلور – الاداريين – الامن وغيرهم ) ويتم العمل بنظام 25 يوم عمل بدون اجازات و5 أيام فقط اجازة .

كما قرر المحافظ نقل عبد الرحمن عطية أحد العاملين بشركة المياه الى مدينة السلوم اعتبارا من اليوم الجمعة والإفادة بتمام النقل لتقصيره فى مهام عمله، ووجه إدارة مرور مطروح بتعيين خدمة لـ(2 ) من رجال المرور بغراب توزيع المياه بالكيلو 8 ومعهما جهازي لاسلكي أحدهما عند المدخل لمراجعة السلامة الفنية لسيارة المياه والاوراق والرخص ومنع دخول أي سيارة غير مطابقة ، والأخر داخل الغراب لتسهيل حركة سيارات المياه . مع محاسبة رجل المرور اذا وجدت سيارة غير سليمة فنيا تحمل مياه الشرب .

وأكد المحافظ أنه سيتم محاسبة أي مقصر فى عمله وعدم الشعور بمسئولياته تجاه المواطنين مع العقوبات الرادعة، محذرا العاملين بشركة مياه مطروح بإحالة أي مسئول مقصر فى عمله الى النيابة العامة مع إعطاء فرصة يوم واحد فقط لإصلاح وصيانة العيوب الفنية بغراب توزيع المياه و مهلة يومين فقط لاستكمال منسوب الخزانات الاستراتيجية بنسبة 100 % وعدم السماح لضخ أي كمية إلا بعد الرجوع الى المحافظ شخصياً، مع مخاطبة السيد المهندس وزير الاسكان بأي تجاوزات بالشركة.

كان اللواء بدر طنطاوى الغندور قد قام بمرور مفاجئ لغراب توزيع المياه للمواطنين والخزانات الاستراتيجية للمياه بمدينة مرسي مطروح لمتابعة تيسيير ضخ المياه للمواطنين .

وقام المحافظ بسحب 4 رخص سيارات توزيع مياه، ووجه إلى إدارة مرور مطروح بإيقاف هذه السيارات 6 أشهر مع مراجعة السلامة الفنية بها ، كما وجد اهدار للمياه نظرا لعدم صيانة محابس المياه، مع عدم تواجد مدير تشغيل الخزانات الاستراتيجية بالموقع ، بالإضافة إلى عدم مطابقة بيان منسوب المياه المبلغ لغرفة عمليات المحافظة مع المخزون الفعلي .