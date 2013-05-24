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"عمال الإسكندرية" يطالب بحل مشكلة عاملى "كابو" بعد توقف الشركة

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"عمال الإسكندرية" يطالب بحل مشكلة عاملى "كابو" بعد توقف الشركة "عمال الإسكندرية" يطالب بحل مشكلة عاملى "كابو" بعد توقف الشركة

أعلن ائتلاف عمال الإسكندرية تضامنه مع العاملين بشركة النصر للمنسوجات "كابو"، مشيرا إلى أنه يسعى لحل مشكلة العاملين بعد توقف الشركة عن الإنتاج لنقص المواد الخام منذ أسبوع.

وكان عمال شركة "كابو" قد نظموا مسيرة من أمام مقر الشركة بمنطقة الحضرة للمطالبة بحقوقهم، وهى تمييز العلاوات منذ سنة 2006، وحافز الإثابة الذى أقره كمال الجنزورى لشركات الغزل فى 20 ديسمبر 2011، وصرف إضافى حافز التصوير، صرف "220 جنيهًا" حوافز وباقى حافز التطوير، وتمييز العلاوات، ومنح الإجازات العارضة.

ورفعوا لافتات كتبوا عليها: "فين حق العامل فين"، "المصانع للعمال ولا لعصابة رأس المال"، "لا للظلم لا للإهانة بندور على حقوقنا من سنتين ومحدش سائل فينا".

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