اصطدام قطار بسيارة ربع نقل فى القوصية بأسيوط دون إصابات

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط ، اخطارا من مركز شرطة القوصية ، يفيد باصطدام قطار بسيارة أمام قرية الشيخ عون الله ـ دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة “رقم 3641 ي س أ” ربع نقل ، قيادة “طه .س. م ـ 30 سنة ـ سائق”، ومقيم بني يحيى ـ دائرة المركز ، على الطريق الموازي لشريط السكة الحديد من الجهة الشرقية اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانحرفت السيارة واعتلت شريط السكة الحديد بطريق الخطأ.

وعند مشاهدة قائدها للقطار رقم 982 الاسباني القادم من القاهرة متجها إلى أسوان،فر هاربا وتاركاً السيارة فاصطدم القطار بها وأستمر في السير لمسافة كيلو تقريبا والسيارة عالقة به وتوقف القطار ، وتم سحب السيارة من أعلى شريط السكة الحديد بمعرفة الأهالي والخفراء النظاميين المعينين بخدمة السكة الحديد وأستأنف القطار رحلته .

نجم عن ذلك تأخر القطار عن موعده لمدة ساعة تقريباً وتلفيات بالسيارة،ولم ينجم ثمة وفيات أو إصابات.

وفى وقت لاحق حضر لديوان المركز ” شاكر .م. م ـ37 سنة ـ عامل ” ومقيم بذات الناحية “مالك السيارة” ، قرر أنه قام بتأجير السيارة منذ حوالي شهرين للمذكور، ونفي علمه بالواقعة .