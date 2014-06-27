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المغامر المصري شريف لطفي يصل بدراجته البخارية إلى مدينة سمارا الروسية دعما للسياحة

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المغامر المصري شريف لطفي يصل بدراجته البخارية إلى مدينة سمارا الروسية دعما للسياحة المغامر المصري شريف لطفي يصل بدراجته البخارية إلى مدينة سمارا الروسية دعما للسياحة

وصل المغامر المصري شريف لطفي إلى سمارا الواقعة جنوب شرق روسيا وهي المدينة الاكثر تطورا من الناحية الاقتصادية والثقافية رافعا العلم المصري على دراجته البخارية دعما للسياحة المصرية .

كان المغامر المصري قد أنطلق من سويسرا إلى اليابان خلال رحلة برية تمتد من زيورخ إلى طوكيو رافعا العلم المصري مستهدفا تحقيق رقما قياسيا عالميا في موسوعة جينيس العالمية .

يتضمن خط سير المرور في عدة مدن منها فيينا ، براغ ،وارسو ، مينسك ،موسكو ،استانا ، اولان باتور ،ناجازاكي ،اوساكا ، طوكيو .

وقالت رشا العزايزى المتحدث باسم وزارة السياحة أن مثل تلك الاحداث من شأنها الترويج لمصر سياحيا خاصة في ضوء الاهتمام العالمي بالأنماط السياحية الجديدة كسياحة المغامرات ،مشيرة أن مثل تلك الاحداث تحظى بتغطية إعلامية عالمية وتروج لمصر سياحيا .

ا ش ا

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