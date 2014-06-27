القبض على 11 من إخوان البحيرة بتهمة التحريض على العنف‎

ألقت قوات الشرطة بالبحيرة القبض على 11 من أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين من النيابة العامة ،بتهمة بالتظاهر و التحريض على العنف.

كانت حملة أمنية مكبرة ,أشرف عليها اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، قد تمكنت من القاء القبض على 11 من أعضاء جماعة الإخوان بمركز كوم حمادة بعد توصل تحريات الأمن الوطنى و المباحث العامة،إلى قيامهم بالمشاركة فى المظاهرات،التى تنظمها الجماعة للتحريض ضد الجيش و الشرطة،و المطالبة بقلب نظام الحكم،وقامت النيابة العامة بإصدار أوامر ضبط و إحضار للمتهمين،ووجهت لهم إتهامات بالتظاهر الغير قانونى و التحريض على العنف.

تم التحفظ على المتهمين و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.