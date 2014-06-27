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"مونديال 2014" بنكهة البيتزا

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"مونديال 2014" بنكهة البيتزا "مونديال 2014" بنكهة البيتزا

الجمعة 27-06-2014 15:28

دومينيكو كرولا (46 سنة) "شيف" موهوب، يغتنم فرصة "مونديال 2014"، ليبتكر مجموعة من أطباق البيتزا المحمّلة بوجوه نجوم كرة القدم، أمثال:واين روني وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأندريا بيرلو، فضلاً عن مدير فريق "انجلترا" روي هودجسن و"كابتن" الفريق ستيفن جيرارد، ويعرضها في مطعمه "بيلا نابولي" الكائن في "غلاسغو" بـ "اسكتلندة".
هو يستخدم جبن "الموزاريللا" الطازج وصلصة البندورة لتصميم صور طبق الأصل عن وجوه النجوم، مع الإشارة إلى أنّ هذه الأطباق صالحة للأكل، بعكس نتاجات العديد من فنّاني الطعام.
ويتطلّب إعداد كلّ بيتزا حوالى ساعتين أو ساعات ثلاث، لكي تتحوّل إلى صورة طبق الأصل عن وجه النجم الذي تحمله، علماً أنّه لا يبيعها، ولكن يُمكن للزبائن مشاهدتها في مطعمه.ومن الملاحظ أنّها تلاقي الثناء.
ولم يقتصر "إبداع" هذا الطاهي على تصميم وجوه لاعبي كرة القدم ذائعي الصيت، بصلصة البندورة والجبن، بل يشمل أيضاً وجوه بعض النجوم، كمغنّي "الراب" الشهير جاي زي والنجمة البريطانيّة فيكتوريا بيكهام والمغنيّة العالمية ريهانا.

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