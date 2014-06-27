بالفيديو:هل الفاكهة المجفّفة والمكسّرات صحيّة؟

تُزيّن الفاكهة المجفّفة والمكسّرات النيئة مائدة رمضان، ويمكن أن تنوب عن الحلويات الشرقية المشبعة بالسكريات والدهون.

المعالجة الغذائيّة كريستال أبي عاصي تطلع قارئات "سيدتي نت" على أهميّتها الغذائيّة، وكيف يمكن أن تكون صديقة للرشاقة؟

تُعتبر الفاكهة المجفّفة مفيدة للصحّة، لأنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي يجتاج إليها جسم الصائم، إلا أنّه يجدر عدم الإفراط في تناولها، لغناها في السكّر الذي يزيد الوزن ويهدّد الرشاقة!ولذا، يُنصح بالاكتفاء بتناول حبّة أو حبّتين منها، حصراً، علماً أنّها تشعر المرء بالشبع لساعات وتقي من العطش.

ويُعدّ التين المجفّف من بين أفضل صنوفها، لأنّه يعزّز عمليّة الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك، وهذه الأخيرة مشكلة تتفاقم في رمضان.

أمّا المكسّرات فتزخر بأحماض "أوميغا_3" الدهنيّة التي تزوّد الجسم بالطاقة، فضلاً عن البروتين الذي يُحافظ على مستوى العضل ويُعزّز عملية الإحراق السليمة في الجسم.ويفضّل الإكتفاء باستهلاك 10 حبات من المكسرات النيئة، في اليوم.

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