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ضبط عاطل أطلق الرصاص علي أخر بقرية ببنها فى القليوبية

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ضبط عاطل أطلق الرصاص علي أخر بقرية ببنها فى القليوبية ضبط عاطل أطلق الرصاص علي أخر بقرية ببنها فى القليوبية

أطلق عاطل الرصاص على عاطل أخر اثناء اختبائه بمزارع الموز بقرية بطا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية،  فأرداه قتيلا فى الحال بينما إصيب شخص أخر زميله أثناء جلوسه معه . 

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جامعة بنها ووقعت مشادات بين أهلية المجنى عليهما وأفراد أمن المستشفى وتدخلت قوات الأمن وتم السيطرة علي المتشاجرين وألقى القبض على المتهم.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة من العقيد حسام الحسينى مفتش المباحث يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول فايق ابراهيم حسين وشهرته رضا بقو عاطل جثة هامدة ، واحمد ابو العلا مصاب ووجود مشاجرة بين أهليتهما وأطباء المستشفى وأفراد الأمن.

وإنتقل علي الفور اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام والعميد اسامة عايش رئيس المباحث وتبين له قيام عاطل باطلاق الرصاص على المجنى عليهما انتقاما من قيام المجنى عليه الاول بقتل شقيق المتهم فى شهر ديسمبر الماضى وقام بالاختباء فى مزارع الموز ببطا وعندما علم المتهم بمكانه ذهب اليه وفتح عليه النار وكان يجلس بجوارة المصاب الثانى فلقى مصرعه واصيب الثانى، وعندما قامت أهليتهما بنقلهما للمستشفى وبسبب عدم اهتمام الاطباء والتمريض باسعافهما تشاجروا مع المسؤلين بالمستشفى وتدخلت قوات الشرطة وتم فض المشاجرة والقت القبض على المتهم ويدعى عمر نجيب محفوظ عاطل وتولت النيابة التحقيق .

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