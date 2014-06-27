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بوتين: نتطلع إلى استعادة التعاون مع دولة قطر بأسرع ما يمكن

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بوتين: نتطلع إلى استعادة التعاون مع دولة قطر بأسرع ما يمكن بوتين: نتطلع إلى استعادة التعاون مع دولة قطر بأسرع ما يمكن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تسعى إلى استعادة التعاون الكامل مع قطر ، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن بمنطقة الخليج والشرق الأوسط .
> وقال بوتين وفق ما نقلته وكالة أنباء إيتار تاس الروسية اليوم “الجمعة” في مراسم تسلمه وثائق الاعتماد من السفراء الجدد لعدد من الدول الأجنبية وبينهم السفير القطري : ” نحن نتطلع إلى استعادة التعاون الكامل مع دولة قطر بأسرع ما يمكن ” .

وأضاف بوتين أن الطاقة والاستثمارات من بين الاتجاهات ذات الأولوية في العلاقات الثنائية مع قطر ، بالإضافة إلى ضمان الأمن في منطقة الخليج إلى جانب بؤر توتر أخرى في المنطقة ، والبحث عن سبل للتسوية السلمية للنزاع في سوريا .

يذكر أن روسيا خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر في عام 2011 اثر حادثة توقيف السفير الروسي بمطار الدوحة .
> أ ش أ

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