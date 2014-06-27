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بالصور.. الدعوة السلفية تبدأ فعاليات «أهلا رمضان»

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«أهلا رمضان»

فعاليات «أهلا رمضان»

بدأت، أمس، الدعوة السلفية بجنوب سيناء فعاليات «أهلا رمضان» بشارع المنشية بطور سيناء بترديد الأناشيد الإسلامية وأدعية رمضان بواسطة مكبرات الصوت وشاشة عرض، وقاموا بتوزيع امساكيات ومطبوعات لفتاوى رمضان على المواطنين والسيارات المارة فى الطريق، وقام شباب الدعوة السلفية بتهنئة المواطنين بحلول شهر رمضان.

وقال مصطفى بخيت، عضو الدعوة السلفية بجنوب سيناء، إن فعاليات «أهلاً رمضان» بدأت بالتعاون مع مؤسسة الخير لتذكرة المواطنين بفضائل شهر رمضان المبارك عن طريق توزيع بوسترات ومطبوعات لفتاوى رمضان.

وأشار بخيت إلى أن شباب الدعوة السلفية هو القائم بحملة  «أهلا رمضان» .

فعاليات «أهلا رمضان»

فعاليات «أهلا رمضان»

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