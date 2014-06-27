محافظ قنا: شوادر بالوحدات المحلية لبيع اللحوم بأسعار مدعمة خلال شهر رمضان‎

قرر عبدالحميد الهجان محافظ قنا إقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مراكز المحافظة وانه سيتم طرح مجموعة من عجول التسمين من مشروع الماشية الخاص بالمحافظة تمهيدا لذبحها في تلك الشوادر ذلك كمساهمة من المحافظة في كسر ارتفاع أسعار اللحوم وتخفيفا من الأعباء علي المواطن القنائي خاصة خلال الشهر الكريم .

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لعملية توزيع هذه اللحوم لضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المدعمه مطالبا بضرورة تكثيف الحملات والمرور الميدانى بالتعاون مع كل من مديرية التموين والطب البيطرى ومباحث التموين على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من التزام أصحاب تلك المحلات بالبيع بالأسعار المحددة والتشديد على اى مخالفات يتم ضبطها.