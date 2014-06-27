أمسيات دينية وثقافية خلال شهر رمضان بقصر ثقافة قنا‎

صرح عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أن فرع قصر ثقافة قنا أعد برنامجا للمنتدي الثقافي شاملا جميع المواقع الثقافية التابعة للفرع بالمحافظة في الفترة من 11 حتي 22 رمضان ذلك بتنظيم أمسيات شعرية وأدبية بقصر ثقافة قوص ونجع حمادي وبيت ثقافة فرشوط ، أبوتشت ، نقادة ، قـفط ودشنا ، يشارك فيها أدباء وشعراء من خارج وداخل المحافظة .

ويتضمن البرنامج إقامة عروض لفرق الإنشاد الديني والابتهالات الدينية والفنون الشعبية والموسيقي العربية وتخت شرقي ومسابقات وكورال وفنون شعبية للأطفال ومسابقات ثقافية في الفترة من 9 إلي 18 رمضان كما يتم عمل محاضرات دينية وثقافية لفرق الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن بقنا تحت عنوان ( رمضان وتهذيب النفس – العلاقة بين المسلمين وغيرهم ) إضافة إلي محاضرات بمراكز الشباب في الفترة من 7 إلي 22 رمضان وأمسيات شعرية بنادي الأدب من 10 إلي 19 رمضان ويتم أيضا تنظيم ورش فنون تشكيلية من 12 إلي 26 بقصر ثقافة قنا وبعض مراكز الشباب وفي الفترة من 7 إلي 21 رمضان بقصر ثقافة قوص ومن 7 إلي 22 بقصر ثقافة نجع حمادي ومن 11 إلي 20 ببيت ثقافة الكويت بنجع عبدالقادر بدشنا ومن 10 إلي 21 بقصر الشهداء بعزبة الألفي بدشنا ومن 7الي 24 ببيت ثقافة فرشوط ومن 7الي 23 ببيت ثقافة نقاده ومن 7 إلي 21 ببيت ثقافة ابوتشت ومن 7 إلي 25 ببيت ثقافة أمل دنقل ومكتبة الطفل والشباب بـقفط .