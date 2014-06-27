منشورات إخوانية للمسلمين بأمريكا تحث على الصيام فلكيا وعدم الالتزام بمواقيت السعودية

قررت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالولايات المتحدة الأمريكية – لأول مرة – صيام شهر رمضان المعظم هذا العام فلكيا وليس طبقا لرؤية الهلال بالسعودية.

وبدأ مسئول الجماعة بالعاصمة واشنطن في تدشين حملة للصيام فلكيا دون الانتظار لرؤية الهلال في المملكة العربية السعودية بالمخالفة لما اعتاد عليه المصريين المغتربين بدول العالم ، ويتم حاليا إرسال بريد اليكتروني، وتوزيع منشورات بأن صيام هذا العام غدا السبت حتى إذا لم تتوافق مع رؤية الهلال.

والجدير بالذكر أن من يقود تلك الحملة شخص يدعي أنه ابن شقيق أحد كبار المستشارين والقضاة البارزين في مصر، كما يجدر التأكيد على أن المعروف أن المسلم المغترب خارج بلاده في بلد غير إسلامية يصوم طبقا لأول أيام الصيام في السعودية.