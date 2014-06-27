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وزير الري: نستهدف زراعة 540 ألف فدان في توشكى..والرئيس “ضاغط علينا لتحقيق إنجاز”

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وزير الري: نستهدف زراعة 540 ألف فدان في توشكى..والرئيس “ضاغط علينا لتحقيق إنجاز” وزير الري: نستهدف زراعة 540 ألف فدان في توشكى..والرئيس “ضاغط علينا لتحقيق إنجاز”

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس عبدالفتاح كلف ممثلة في وزارتي الري والزراعة بإعداد خريطة زراعية للمساحات التي سيتم البدء في استصلاحها وزراعتها فورا من خلال تحديد الموارد المائية والأرضية بكل منطقة، وتحديد معوقات الاستثمار في المشروعات القومية المختلفة.

وأشار إلي أن تكليفات الرئيس تركز علي سرعة استكمال المشروعات القائمة والأخري التي توقف العمل بها، وضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، علي أن يتم عرض ما تم إنجازه من هذه الخريطة علي مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها علي الرئيس عقب عودته من غينيا الاستوائية والمشاركة في القمة الأفريقية، قائلا: «الرئيس ضاغط علينا لتحقيق إنجاز يشعر به المواطن العادي ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة».

وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية على هامش جولته في محافظة أسوان لتفقد السد العالي وسد أسوان، أنه تم إعداد تقرير عن توفير المياه اللازمة لري مساحة مليون فدان كمرحلة أولي في الوادي الجديد والصعيد وسيناء، موضحا أنه تم توفير المياه اللازمة لاستصلاح 200 ألف فدان في سيناء ويتم طرحها بمعرفة وزارة الزراعة وطبقا للقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة.

وفيما يتعلق بمشروع توشكى، أكد الوزير أن الدولة تستهدف استصلاح وزراعة 540 ألف فدان في توشكي وهو ما يتطلب حل المعوقات الفنية التي تواجه الشركات العاملة في المشروع، مشيرا إلي أن إحياء توشكي علي رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة ودفع العمل به ومنحه قبلة الحياة، خاصة أن الدولة أنفقت أكثر من 6.3 مليار جنيه علي إقامة البنية القومية للمشروع ممثلة في قناة الشيخ زايد والفروع الثلاثة بالمشروع.

وأوضح أنه سيلتقي مستثمرين سعوديين وإماراتيين لشركات الراجحي والظاهرة الإماراتية على فروع 1 و2 و3، بالإضافة للشركة المصرية العاملة بالمشروع «شركة جنوب الوادي»، وذلك للوقوف علي المعوقات التي تواجه هذه الشركات، موضحا أن زيارته لهذه الشركات هي رسالة تطمينية للمستثمرين العرب، وأن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة لدعم العمل العربي في المشروعات القومية لمصر، وأن وزارة الري ملتزمة بتوفير مياه الري لهذه الأراضي.

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