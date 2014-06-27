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وزير الخارجية البريطاني يصل أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان العراق

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وزير الخارجية البريطاني يصل أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان العراق وزير الخارجية البريطاني يصل أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان العراق

وليم هيج وزير الخارجية البريطاني

وصل وزير الخارجية البريطاني وليام هيج صباح، اليوم الجمعة، إلى مدينة اربيل في اقليم كردستان العراق لعقد لقاء مع الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية البريطانية – لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن محادثات هيج في أربيل ستتناول التطورات السياسية في العراق ، اضافة الى سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كان هيج قد وصل بغداد أمس الخميس في زيارة مفاجئة عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري.

وأكد هيج أمس أن العراق يواجه اليوم أزمة خطيرة ، مشددا على أن الشعب البريطاني يقف بجانب الشعب العراقي في هذا الوقت الصعب.
> وأوضح ” أن رسالة المملكة المتحدة واضحة فنحن نحث القادة وطوائف المجتمع في العراق على توحيد صفوفهم ، فالعراق يواجه تهديدا لوجوده ، ونمو وتوسع المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش سيكون له تداعيات كبيرة على استقرار وحرية العراق والكثير من الدول الأخرى ، ونعتقد بأن الوحدة السياسية هي العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي سيحدد ما إذا كان العراق سيتمكن من مواجهة والتغلب على هذا التحدي.”

وشدد هيج على أن الأولوية العاجلة هي لتشكيل حكومة ممثلة للجميع ، بعد الانتخابات التي أجريت مؤخرا ، يمكن أن تحظى بدعم وتأييد كافة العراقيين ، وتعمل على وقف الإرهابيين وكافة الجرائم التي يرتكبونها.

أ ش أ

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