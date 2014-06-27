حسن راتب على “المحور” للحديث عن مبادرة السيسى لتبرع رجال الأعمال

يستضيف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، في برنامجه “باختصار” على قناة “المحور”، مساء الجمعة، الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، للحديث عن “رجال الأعمال.. ومبادرة الرئيس”.

ويطرح الدكتور معتز عبدالفتاح على رجل الأعمال حسن راتب عدة أسئلة ومن بينها هل تكفي التبرعات لإعفاء رجال الأعمال من مسؤوليتهم الوطنية؟ وكيف تنجح المبادرة في سد عجز الموازنة وإنقاذ مصر من الاستدانة والمعونات؟ ودور رأس المال الوطني في مصر خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف يساعد رجال الأعمال في تطبيق العدالة الإجتماعية؟.

كما يوضح رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء حقيقة دور الحكومات السابقة في تنمية سيناء، وهل فشلت أم لا؟، ودور رجال الأعمال في حل أزمات الطاقة في مصر؟، ومن أين يبدأ الرئيس طريق التنمية.. والإصلاح الإقتصادي.