أخبار عاجلة

كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حسن راتب على “المحور” للحديث عن مبادرة السيسى لتبرع رجال الأعمال

Google+ Print
حسن راتب على “المحور” للحديث عن مبادرة السيسى لتبرع رجال الأعمال حسن راتب على “المحور” للحديث عن مبادرة السيسى لتبرع رجال الأعمال

يستضيف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، في برنامجه “باختصار” على قناة “المحور”، مساء الجمعة، الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، للحديث عن “رجال الأعمال.. ومبادرة الرئيس”.

ويطرح الدكتور معتز عبدالفتاح على رجل الأعمال حسن راتب عدة أسئلة ومن بينها هل تكفي التبرعات لإعفاء رجال الأعمال من مسؤوليتهم الوطنية؟ وكيف تنجح المبادرة في سد عجز الموازنة وإنقاذ من الاستدانة والمعونات؟ ودور رأس المال الوطني في مصر خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف يساعد رجال الأعمال في تطبيق العدالة الإجتماعية؟.

كما يوضح رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء حقيقة دور الحكومات السابقة في تنمية سيناء، وهل فشلت أم لا؟، ودور رجال الأعمال في حل أزمات الطاقة في مصر؟، ومن أين يبدأ الرئيس طريق التنمية.. والإصلاح الإقتصادي.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل