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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 25 ألفا و363 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 25 ألفا و363 حكما قضائيا خلال 24 ساعة مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 25 ألفا و363 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

محكمة

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملات التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 25 ألفا و363 حكما قضائيا متنوعا، شملت 239 حكم جنايات، و11 ألفا و75 حكم حبس جزئى، و2094 حكم حبس مستأنف، و8772 حكم غرامات و3183 حكم مخالفات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى شن المزيد من الحملات لبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

ا ش ا

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