شرطة الكهرباء تنجح فى ضبط 58 ألفا و249 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 10 أيام

قام ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالاشتراك مع كافة مديريات الأمن بشن حملة موسعة لضبط سارقى التيار الكهربائى وكافة المخالفات التى تدخل فى نطاق عمل الإدارة.

وأسفرت جهود الحملات التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 10 أيام عن ضبط 13 قضية فى مجال قضايا البحث، شملت قضيتى سرقة مهمات، وقضيتى سرقة كابلات، وقضيتى نصب وتزوير، و7 قضايا إضرار بالمال العام.

كما أسفرت الحملات فى مجال كبار المشتركين عن ضبط 240 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية عن ضبط 58 ألفا و249 قضية سرقة تيار كهربائى، و626 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال التحصيل عن تحصيل 42 ألفا و457 غرامة قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل 218 مخالفة شروط التعاقد، بالإضافة الى تنفيذ 5118 جنحة حبس.

ا ش ا