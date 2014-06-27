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لليوم الـ 293.. استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية

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لليوم الـ 293.. استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية لليوم الـ 293.. استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية

صورة أرشيفية

مازالت حركة القطارات بالسويس تشهد توقف تام عن العمل لليوم الـ 293 لدواعي أمنية وذلك بعد العثور على 3 دانات في 7 سبتمبر 2013 مثبتين على شريط السكة الحديد فى منطقة أبو عارف بحي الجناين معدين تفجير.

وقال عبد المنعم العسيلي رئيس حركة نقل البضائع بسكك حديد السويس أن حركة الركاب متوقفة تماما وأن قطارات البضائع هي الوحيدة التى تعمل ، موضحا فى تصريحات صحفية أن حركة الركاب متوقفة لدواعي أمنية لتأمين الخطوط.

وكان ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة عتاقة بالسويس ومباحث الطرق فى 26 نوفمبر 2013 عثروا على قرابة 8 دانات من مخلفات الحرب وصواريخ هاون منتهيت الصلاحية من مخلفات الحرب العالمية الثانية على سكة الحديد بطريق الأدبية السويس.

وقال مصدر أمني أن توقف الحركة الخاصة بالركاب تأتي لصالح الركاب بسبب الخوف من أستهداف شريط قطبان السكة الحديدية وخاصة أن قوات الأمن تمكنت خلال شهور من احباط واقعتين من وضع دانات معدة للتفجير وتستهدف القطارات والمواطنين.

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