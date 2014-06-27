أمن الإسكندرية يضبط منتمي لجماعة الإخوان وبحوزته أسلحة نارية

تمكن ضباط قسم شرطة أول المنتزه من ضبط المدعو مصطفي عادل يونس محفوظ (16 عاما) و”ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابي” بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع – عيار 12 وطلقة من ذات العيار، و 4 علامات تحمل شارة رابعة أثناء تواجده بشارع 45 دائرة القسم أثناء قيامه وآخرين بمحاولة التجمع والإعداد لمسيرة مخالفاً قانون التظاهر، وتحرر المحضر أحوال قسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض على نيابة الأحداث.

وفى سياق متصل، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل من ضبط المدعو محمد حسن سعد درويش 20 سنه عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته بندقيه خرطوش تحمل E– ماركة SKEN SBXU – عيار 12 و طلقتين من ذات العيار ” بقصد الدفاع “، اتخذت إجراءات النشر عن البندقيهة، وتم تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض علي النيابة.