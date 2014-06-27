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حملة أمنية مكبرة عودة الانضباط للشارع السكندرى بمحطة الرمل وشارع صفية زغلول

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حملة أمنية مكبرة عودة الانضباط للشارع السكندرى بمحطة الرمل وشارع صفية زغلول حملة أمنية مكبرة عودة الانضباط للشارع السكندرى بمحطة الرمل وشارع صفية زغلول

 

مديرية أمن الاسكندرية

استمراراً للحملات التى تشنها مديرية أمن الأسكندرية بمختلف إداراتها النوعية بدوائر أقسام المدينة حيث قام اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بتوجيه حمله أمنيه مكبره بغرب الأسكندرية لإعادة الأنضباط للشارع السكندرى وإزالة التعديات والإشغالات و العمل على ضبط كافة المخالفات المرورية و تسييل الحركة المرورية بالربط مع غرفة المراقبة التلفيزيونية حيث شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أسفرت عن ضبط 290 حالة إشغال طريق متنوعة منهم عدد 90 قرار إزالة صادر من حى غرب.

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