روسيا ستعمل على حماية اقتصادها حال تأثره باتفاقية الشراكة الأوروبية- الأوكرانية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية اقتصادها حال تأثره سلبيا بتداعيات توقيع اتفاقية الشراكة الأوكرانية الأوروبية.

ونقلت وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس” الروسية عن بيسكوف اليوم الجمعة “أن هذه الإجراءات الوقائية ستكون واضحة، وستشمل كل ما هو ضروري لحماية الاقتصاد الروسي”.

يُذكر أن تصريحات المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية تأتي مباشرة بعد توقيع الاتحاد الأوروبي خلال قمته المنعقدة في بروكسل اليوم اتفاقية الشراكة مع كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، حيث وقعت أوكرانيا الشق الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، الذي ينص على إنشاء منطقة تجارة حرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

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