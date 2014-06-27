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إطلاق الشاشات الداخلية الذكية داخل مركبات الأجرة في أبوظبي

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إطلاق الشاشات الداخلية الذكية داخل مركبات الأجرة في أبوظبي إطلاق الشاشات الداخلية الذكية داخل مركبات الأجرة في أبوظبي

أطلق مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بالتعاون مع "تاكسي ميديا" خدمات الشاشة الذكية التفاعلية المبتكرة، والتي ستعمل باللمس داخل مركبات الأجرة، وسيتم عرض مواد إعلانية وبعض المعلومات عن إمارة أبوظبي وأهم الفعاليات والوجهات المهمة فيها، إضافةً إلى الألعاب الممتعة للأطفال لإثراء تجربة الركاب خلال الرحلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المركز بأبوظبي أمس، بحضور محمد درويش القمزي المدير العام لمركز النقل بسيارات الأجرة، محمد الحوسني مدير إدارة التراخيص والامتيازات، بريت بيرسون المدير العام لشركة تاكسي ميديا، وعدد من الصحفيين وموظفي المؤسستين.

وأفاد محمد القمزي المدير العام لمركز النقل بسيارات الأجرة إلى أنه سيتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة على 1000 مركبة أجرة في السادس من يوليو المقبل موضحاً أن سيتم رفع عدد مركبات الأجرة المضافة إليها هذه الخدمة بشكل تدريجي مستقبلاً.

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